Caccia alla tortora selvatica

... e a gazze, ghiandaie e cornacchie grigie. Il TAR pugliese respinge il ricorso contro calendario venatorio regionale e preapertura in deroga

di Giovanni Matera, montaggio di Salvatore De Leonardis

Alcune associazioni ambientaliste hanno presentato ricorso, respinto dal TAR, contro due delibere della Giunta Regionale della Puglia. Le doppiette saranno in azione già il primo settembre, si valuta l'appello d'urgenza al Consiglio di Stato. Gli intervistati sono, nell'ordine: Nicolò Carnimeo, delegato WWF per la regione Puglia e Pasquale Salvemini, delegato regionale per la Puglia della Lega Abolizione Caccia