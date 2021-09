Piccoli gesti, grandi crimini: la campagna contro i mozziconi di sigaretta

A Bari un'installazione di Marevivo per sensibilizzare sui danni all'ambiente provocati dall'abbandono dei mozziconi di sigarette, rappresentati come armi del delitto sulla scena del crimine. In Italia ogni anno gettati a terra 14 miliardi di filtri

di Danilo Giannese, montaggio di Vincenzo Corbacio

Nel servizio l'intervista a Maria Rapini, segretario generale dell'associazione Marevivo