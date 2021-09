Covid, in Puglia ciclo vaccinale completato per 2,5 milioni di persone

Somministrazioni in farmacia forse già dalla prossima settimana. Verifiche delle asl per verificare la posizione di oltre sei mila operatori sanitari non ancora vaccinati. Anelli: "Nel numero dei sospetti tener conto di un 30-40% di casi da rivedere"