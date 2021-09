Giustizia, la ministra Cartabia a Bari: "La nuova sede in tempi brevi"

La ministra in visita agli uffici giudiziari, accolta dal neo procuratore Roberto Rossi. "Aspettare il 2028 per la consegna del primo lotto del Palagiustizia semplicemente inaccettabile", dice Cartabia. In arrivo 80 nuovi cancellieri