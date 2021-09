Bomba d'acqua sul capoluogo. Piogge sulla Puglia ma tempo in miglioramento

Bari si è svegliata sotto un violento acquazzone

Risveglio sotto il temporale per i baresi. Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta sulla città poco dopo le 8.30, causando allagamenti e disagi per i cittadini. Il forte vento ha causato lo sradicamento di alcuni alberi. Necessario l'intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. Il maltempo ha colpito anche il resto della provincia e parte del Salento, con grandinate a Racale e a Salve. "Questi eventi violenti e improvvisi provocano danni ai terreni agricoli che non riescono ad assorbire l'acqua, con il rischio di provocare frane e smottamenti", spiega la Codiretti Puglia che lancia l'allarme