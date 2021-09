In serie A successi per Conversano e Fasano

Prima giornata nel massimo campionato nazionale

Partono con il piede giusto in serie A Conversano e Fasano. I campioni d'Italia hanno battuto in casa il Merano per 30 a 22. Il Conversano รจ la squadra favorita per il successo finale. Ha vinto anche il Fasano in trasferta a Rubiera per 34 a 25. Sabato prossimo seconda giornata di andata. Conversano impegnato a Siracusa mente il Fasano esordisce in casa contro il Carpi.