Prima campanella in Puglia, studenti emozionati: "Finalmente a scuola"

Dopo i lunghi mesi di didattica a distanza, al via ufficialmente la scuola in presenza. Bari unica provincia pugliese ad aver optato per i doppi turni d'ingresso. La preside del liceo Flacco Rosaria Gioncada: "Oggi è un giorno di festa"