Sara Bevilacqua interpreta Lella, mamma di Michele Fazio vittima di mafia

«Stoc ddò – Io sto qua», Uno spettacolo di teatro civile per la drammaturgia di Osvaldo Capraro, prodotto da Meridiani Perduti

di Enzo Quarto

Michele Fazio non ha ancora compiuto sedici anni quando viene colpito per errore durante un regolamento di conti tra clan rivali. La vita di Lella, da quella sera, muta radicalmente direzione. Giorno dopo giorno, con la sola presenza di madre ferita, impone le esigenze della giustizia ai clan, denunciando, testimoniando, puntando gli occhi negli occhi di chi vuole imporle il silenzio: io non fuggo, e nemmeno chiudo la porta di casa: “Stoc ddò”. Un dialogo, quello con suo figlio, che nessun ostacolo riuscirà mai a impedire, nemmeno la morte.