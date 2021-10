Il futuro verde della Puglia

Il bilancio di cinque anni di lavoro di ARPA Puglia

di Giovanni Matera, montaggio di Bartolomeo Mastronardi

Un convegno per sintetizzare le attività svolte da Arpa Puglia negli ultimi cinque anni si è tenuto questa mattina a Bari. Il tema è stato "5 anni per l'Ambiente. Scenari per il futuro verde della Puglia". L'intervistato è l'avv. Vito Bruno, direttore generale di ARPA Puglia