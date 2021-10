Bif&st: premio Fellini a Micaela Ramazzotti

L'ultima serata del festival dedicata alle premiazioni delle due sezioni in concorso

Per panorama internazionale, miglior regia a Vincent Le Port, per "Bruno Reidal"; miglior attrice protagonista Charlotte Rampling per "Juniper" e miglior attore protagonista Timothy Spall per "The last bus". Per le anteprime italiane, migliore attrice protagonista è Lucia Sardo, per "Sulla giostra"; "Querido fidel" si aggiudica i riconoscimenti per il migliore attore protagonista, Gianfelice Imparato, e migliore regia, a Viviana Calò.