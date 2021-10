Covid, terza dose a rilento in Puglia. Cambia il piano per gli over 80

In Puglia solo l'1,3% degli aventi diritto ha ricevuto la dose di rinforzo. Montanaro: "Il ritardo riguarda gli over 80, procedono spedite le somministrazioni per soggetti fragili e ospiti delle Rsa". A Casamassima interrotta festa con 800 giovani