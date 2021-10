Scontro sul greenpass all'ex-Ilva, preoccupa il focolaio Covid sul Gargano

Scoppiato in una scuola a San Nicandro, chiusa fino a lunedì: 600 persone in quarantena. Il sindaco: situazione sotto controllo. A Taranto i sindacati attaccano Acciaierie d'Italia per il certificato verde già dall'11 ottobre, ma l'azienda smentisce