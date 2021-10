7ª Giornata Europea delle Fondazioni

Anche in Puglia le iniziative di “Non sono un murales – Segni di comunità”

di Giovanni Matera, immagini di Carlo De Nittis, montaggio di Gaetano Sangirardi

Settima Giornata Europea delle Fondazioni lanciata da Dafne (Donors and Foundations Networks in Europe), l'organizzazione che riunisce le associazioni di fondazioni del continente europeo. Tante le iniziative in tutta la Puglia, così come nelle altre regioni, tutte accomunate dalla stessa opera grafica da elaborare, uno stencil creato per l’occasione dallo street artist LDB. Intervista a Paolo Spinelli presidente della Fondazione Puglia