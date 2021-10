La giornata mondiale per l'eliminazione della povertà

Fu istituita dalle Nazioni Unite nel 1993

di Giovanni Matera, montaggio di Pietro Carella

Il 17 ottobre è la giornata mondiale per l'eliminazione della povertà, tante organizzazioni del mondo del volontariato l'hanno celebrata in undici città italiane, Bari tra queste, con una mobilitazione per i diritti e la giustizia sociale. Intervista a Don Angelo Cassano, referente regionale per la Puglia dell'associazione Libera