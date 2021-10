"Giocare" con la storia

Per i ragazzi dell'Istituto "Aldo Moro" di Ordona-Stornarella una giornata al museo all'insegna di ricostruzioni 3D, realtà virtuali ed esplorazioni tattili

Ricostruzioni 3D, realtà virtuale e non solo. Una giornata al Museo per i bambini delle classi quinte dell'istituto comprensivo Aldo Moro di Stornarella-Ordona che proprio a Ordona hanno partecipato a un laboratorio di esplorazione tattile per imparare a riconoscere attraverso le mani dettagli che spesso gli occhi fanno fatica a vedere. Un'iniziativa promossa dall'Aps mira, inserita nel progetto Viaggio nella storia, che ha incontrato anche la collaborazione della soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggi delle province di Foggia e Bat.