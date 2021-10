Conversano avanza in Europa

I pugliesi accedono al terzo turno di European Cup dopo il doppio successo contro lo Sloga Doboj

Conversano avanza in European Cup dopo il doppio successo contro i bosniaci dello Sloga Doboj. Le due partite si sono giocate a Conversano e le affermazioni per i pugliesi sono state nette. Nella seconda gara il risultato è stato di 33 a 25. Ora la squadra allenata da Tarafino accede al terzo turno della competizione. E' questo un passaggio storico per la società biancoverde che mai aveva raggiunto la terza fase di una coppa europea.