Buono e solidale

Uva da tavola in vendita in una catena di supermercati per un progetto di inclusione lavorativa

di Giovanni Matera, montaggio di Antonio Del Rosso

Seconda iniziativa di “Buono e Solidale”, il progetto che punta all'inclusione lavorativa di persone con neurodiversità, organizzata dalla Cooperativa WorkAut (lavoro e autismo) in collaborazione con aziende del territorio. Le intervistate sono, nell'ordine: Grazia De Gennaro, responsabile comunicazione della Despar Centro-Sud; Clelia Dionisio, vicepresidente Associazione WorkAut