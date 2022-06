A Villagrande Strisaili nasce il presidio rurale antincendio dei vigili del fuoco

Sono in corso a Villagrande Strisaili i lavori per la sistemazione di una parte della struttura che ospiterà il presidio rurale antincendio dei vigili del fuoco. Il Parco nazionale del Gennargentu è stato scelto, insieme ad altri sei in tutta Italia, per questo tipo di sperimentazione. Si tratta di un progetto finanziato con fondi europei e che coinvolge il ministero dell'Interno. Lo stanziamento è di un milione di euro. Il 18 luglio ci sarà l'apertura di una prima parte del presidio, ma i lavori proseguiranno fino al 2024. L'edificio, messo a disposizione dal comune, è un centro di formazione professionale ormai in abbandono. La struttura potrà ospitare uomini e mezzi dei vigili del fuoco in grado di intervenire con rapidità in caso di incendio a tutela dei boschi della zona.