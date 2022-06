Aggredito con calci e pugni in piazza, denunciati cinque giovani

Hanno aggredito un giovane con calci e pugni e poi sono scappati. Il fatto è successo in Piazza Yenne a Cagliari lo scorso 5 giugno. Ma ora la polizia ha denunciato gli aggressori. Si tratta di un 21enne e 4 minori. La vittima era stata soccorso dal personale del 118 e portato al Policlinico, dove era stato medicato per una lesione alla retina e, poi, operato per la frattura del setto nasale.

Durante l’aggressione erano intervenuti gli equipaggi del Reparto Mobile e delle Volanti, impegnati nei controlli straordinari sulla movida nel quartiere di Marina e in Piazza Yenne. Gli agenti erano riusciti ad identificare alcuni giovani presenti durante l’aggressione. Gli uomini della Sezione reati contro la persona della Squadra Mobile hanno ricostruito l’accaduto grazie ad alcune telecamere di videosorveglianza e sono riusciti ad identificare i cinque giovani, che ora dovranno rispondere di lesioni gravi in concorso.