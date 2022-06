Aggressione col machete, un arresto a Cagliari

Ricercato da sabato scorso per aver quasi amputato il braccio di un coetaneo a colpi di roncola, Erik Masala, 25 anni, è stato

rintracciato in tarda mattinata a Cagliari dalla polizia: era in un appartamento appena occupato in via Seruci, nel quartiere di Is Mirrionis, assieme alla fidanzata e a due rottweiller, che non ha esitato ad aizzare contro gli agenti della Squadra mobile andati a prelevarlo. E' accusato di lesioni personali gravissime. Quando i Falchi e gli agenti della terza sezione reati contro la persona della Squadra mobile hanno cercato di farsi aprire, il giovane ha minacciato di far saltare il palazzo di via Seruci 5 aprendo il gas.

Masala è stato accompagnato in Questura in attesa del trasferimento in carcere. Secondo gli investigatori, l'aggressione sarebbe legata a un vecchio debito che la vittima non avrebbe mai saldato.