Al via i controlli della Guardia Costiera

L'operazione "Mare Sicuro", della Guardia Costiera dà i primi risultati già dal primo giorno. I militari dell'Ufficio Circondariale di Golfo Aranci e degli Uffici dipendenti di Porto Cervo e Porto Rotondo, hanno pattugliato le spiagge, controllando bagnanti, concessionari e bagnini, al fine di garantire la sicurezza della balneazione e la libera fruizione del demanio. Sono state emesse sanzioni amministrative per un totale di circa 1.200 euro per uso difforme del demanio, oltre a un provvedimento di diffida a togliere opere di facile rimozione.

Controlli in mare sono stati svolti dagli equipaggi della Motovedetta CP 709 e del Battello GC B 77, per verificare il rispetto dei limiti di navigazione per le barche, con controlli presso l'area del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in particolare nelle acque antistanti l'isola di Mortorio, per far rispettare le norme di tutela dell'area di riserva integrale, dove non sono consentiti la navigazione, la sosta e l'ancoraggio a una distanza inferiore ai 300 metri dalla costa, la balneazione, la pesca e tutto ciò che possa arrecare danno all'ambiente marino.

Il pattugliamento in mare ha riguardato anche tutto il litorale di Golfo Aranci e Cala Moresca. In questo caso sono state elevate sanzioni per un totale di circa 3.900 euro nei confronti di diportisti per il mancato rispetto della distanza minima dalla costa e dalle acque interdette alla navigazione.