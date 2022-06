Allarme rientrato per una turista scomparsa

I familiari della turista avevano lanciato l'allarme lunedì mattina per la sua scomparsa. I Carabinieri del reparto territoriale di Olbia hanno avviato immediatamente le ricerche con l'ausilio della Prefettura di Sassari. La macchina dei soccorsi si e' messa in moto coinvolgendo Vigili del fuoco, Capitaneria di porto, il supporto delle unita' cinofile e l'elicottero dei Carabinieri decollato dal 10° nucleo Elicotteri di Venafiorita, a Olbia, cui si e' affiancato anche un altro elicottero dei Vigili del fuoco partito dalla base di Alghero. Anche gli abitanti della zona hanno partecipato alle ricerche e hanno segnalato la presenza della donna in un'area privata di via Marinella, in mezzo alla macchia mediterranea.

La turista e' stata raggiunta dai soccorritori che l'hanno trovata in stato confusionale, ma senza alcuna ferita. La donna è stata riaccompagnata dai suoi familiari nel residence dove stanno trascorrendo la vacanza in Sardegna.