Auto si ribalta sulla 131, ferito il guidatore

Tragedia sfiorata al chilometro 78 della 131 in direzione Cagliari. Un'auto ha sbattuto contro lo spartitraffico e il guard rail; la macchina si è sollevata e si è ribaltata più volte, sfiorando altre vetture e finendo la sua corsa in mezzo alla corsia. A bordo solo il guidatore, che è stato estratto dall'abitacolo e portato via in ambulanza. In quel tratto della statale si è formata una lunga coda di auto. Sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco.