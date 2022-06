Auto trafitta da guardrail, muore tedesco di 44 anni

L'incidente è avvenuto intorno alle 19.15 di una domenica funestata da diversi incidenti stradali. Un uomo di 44 anni nato in Germania, ma di origini sarde, ha perso il controllo della sua auto all'altezza del chilometro 78 della strada statale 387, poco dopo l'uscita dalla galleria, travolgendo il guardrail laterale che dopo l'impatto ha oltrepassato l'abitacolo del veicolo. I Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito sono immediatamente intervenuti, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto anche il personale medico del 188 e i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.