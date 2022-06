Bellanova-Inter, quasi fatta

Raoul Bellanova è a un passo dal diventare un giocatore dell’Inter. I nerazzurri hanno infatti definito con il Cagliari la forma per il trasferimento del giocatore: prestito oneroso da tre milioni e obbligo di riscatto a cinque. Ai rossoblù va il merito di avere scoperto un esterno sinistro giovanissimo e di sicura prospettiva e una nutrita plusvalenza da circa sei milioni.

Bellanova quindi sarà tra gli assenti il prossimo 3 luglio quando la squadra si radunerà ad Asseminello, per iniziare regolari allenamenti sin dal giorno dopo. Quello che troverà Liverani sarà in ogni caso un gruppo destinato ad essere rivoluzionato dalle cessioni programmate e dai necessari acquisti. Questa settimana nuovo vertice a Milano con i vertici del Monza. Con il club neopromosso di Berlusconi e Galliani sono in ballo le trattative per Joao Pedro, Nandez e Carboni. Se per l’uruguaiano è difficile che le società trovino una sintesi tra la richiesta e l’offerta, per il capitano e il difensore di Tonara i brianzoli sarebbero disposto a trattare per il trasferimento a titolo definitivo.

Da questi e da altri affari dipenderà il mercato in entrata che riuscirà a fare il direttore sportivo Capozucca, che avrebbe per l’attacco messo gli occhi su Brunori, capocannoniere nel Palermo promosso in serie B. Il suo cartellino è della Juventus, che potrebbe proprio inserire la punta italobrasiliana nella trattativa per arrivare a Nandez.