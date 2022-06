Cade dal tetto, anziano trasportato in elicottero al Brotzu

Stava eseguendo dei lavori di riparazione al tetto della sua abitazione, ma ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di due metri. Un 85enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari: le sue condizioni sono gravi. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 a Castiadas, in località Olia Speciosa, non lontano dalla località turistica Costa Rei. I familiari dell'anziano hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma viste le condizioni del pensionato, i medici hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale. Informati dell'accaduto anche i carabinieri della Compagnia di San Vito.