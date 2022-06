Cagliari, il Monza di Berlusconi fa la spesa in Sardegna

L'Italia di Mancini crolla nell'ultima partita stagionale, battuta sonoramente dalla Germania in Nations League, dopo i buoni segnali dei tre match precedenti: il 5-2 di Moenchengladbach è la prima sconfitta contro i tedeschi in un match ufficiale. Barella è tra gli ultimi ad alzare bandiera bianca: la ricostruzione partirà anche da lui.

Nelle cinque gare di Nations il ct ha ruotato tantissimi giocatori, ma non i portieri: nessuno spazio, quindi per Alessio Cragno, uno dei principali uomini mercato dell'estate rossoblu. A mostrare l'interesse maggiore è stato il neopromosso Monza di Berlusconi e Galliani, anche se la valutazione fatta dal Cagliari, dieci milioni di euro, resta alta. Il ds Capozucca chiede la stessa cifra per Joao Pedro: l'italo-brasiliano è corteggiato dal Torino, ma adesso si è inserito proprio il Monza, disposto ad arrivare però a soli sette milioni.