Cagliari, incontro con il Monza per una tripla cessione

È il giorno dell'incontro tra Monza e Cagliari per tentare di chiudere una tripla operazione, che coinvolge Joao Pedro, Nahitan Nandez e Andrea Carboni. Il giovane difensore ha appena rinnovato con i rossoblu fino al 2027, ma i brianzoli di Berlusconi e Galliani vogliono inserirlo nella trattativa, che potrebbe prevedere alcune contropartite tecniche, come Mazzittelli e Valoti.

Intanto il Cagliari è vicino alla prima operazione in entrata, il centrocampista Alessandro Di Pardo, classe '99, dalla Juventus. Prestito con diritto di riscatto a due milioni in caso di promozione in serie A. Di Pardo nell'ultima stagione ha giocato prima a Vicenza poi a Cosenza. In attacco continuano a piacere Coda del Lecce e Lapadula del Benevento, e sono state chieste informazioni su Brunori del Palermo, sempre di proprietà della Juventus.