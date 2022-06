Calciomercato, definizione vicina per Bellanova

Dai prestiti per il Cagliari dovrebbero arrivare una ventina di milioni: 10 per vicario dall'Empoli e 12 per Simeone. Altro passaggio vicino alla definizione è quello di Bellanova: ci sarebbe l'accordo per il passaggio all'Inter, ma è necessario attendere l'inizio ufficiale del mercato. Il Cagliari potrebbe concedere uno sconto se arriveranno in prestito i primavera Cesare Casadei e Franco Carboni. Intanto il Brescia sembra voler riscattare il trequartista Tramoni per 2 milioni e mezzo di euro. Alberto Cerri sta invece rientrando sull'isola: potrebbe affiancare Lapadula, attaccante del Benevento ma già allenato da Liverani che lo vorrebbe portare in Rossoblù.