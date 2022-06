Carbonia, il duplice omicidio resta un mistero

Resta un mistero la scomparsa a Carbonia di William Tani e Giuliano Milanovich. Il 46enne Gianfranco Casula, unico imputato per il duplice omicidio dei due uomini spariti nel febbraio del 2007, è stato assolto dalla corte d'assise d'appello di Cagliari per non aver commesso il fatto. Nel processo di primo grado era stato condannato a 14 anni di carcere.

Per l'ex tabaccaio di Carbonia, che vive in Germania, sono cadute le accuse - duplice omicidio e occultamento di cadavere - formulate dal pubblico ministero Danilo Tronci, che aveva sostenuto l'accusa anche in primo grado, nel 2020.

La causale che legava l'imputato alle vittime era un presunto debito di droga. L'alibi di Casula era stato considerato in precedenza poco convincente, ma la corte d'assise d'appello, presieduta da Massimo Poddighe, non ha ritenuto gli indizi sufficienti a confermare la condanna.