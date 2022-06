Caro carburanti, nuova protesta degli autotrasportatori

Giornata di protesta degli autotrasportatori della nuova sigla Asr - Autotrasportatori Sardi Riuniti al porto di Cagliari, all'ingresso del molo Rinascita presidiato da polizia e vigili urbani. Rimorchi e camion, arrivati anche dal nuorese, protestano ancora contro il caro carburante a tre mesi dai blocchi in tutta Italia. Lamentano di viaggiare in perdita, pieni di debiti accumulati. Una mobilitazione che tenta di coinvolgere agricoltori, artigiani e semplici cittadini costretti a cascata a pagare merci sempre più care.



Tre le richieste: Un tetto massimo al prezzo del gasolio a un euro e sessanta; una vera continuità territoriale per le merci da e per l'isola; la garanzia delle condizioni di sicurezza, e una tutela per gli imprenditori più piccoli.