Comunali: scritte ingiurose a neo sindaco

Scritte ingiuriose hanno accolto questa mattina il nuovo sindaco di Perdasdefogu Bruno Chillotti e il consigliere comunale Salvatore Mura a poche ore dall'elezione all'amministrazione del paese. "Bruno Chillotti mafioso, figlio di p..." è la scritta all'ingresso del paese rivolta al neosindaco. In piazza della Longevità, invece, il messaggio dedicato al consigliere Salvatore Mura, l'uomo che ha inviato la documentazione a Londra per ottenere il Guinness World Record che ha visto Perdasdefogu salire sulla vetta del mondo per la più alta concentrazione di centenari. Una scritta dai contenuti osceni: " Hanno sfregiato i centenari e l'immagine del paese - ha detto all'ANSA Mura - voglio pensare che sia stata una ragazzata di giovani poco lucidi. Mi conforta il fatto che ieri il mio nome è comparso sul New York Times i cui giornalisti sono venuti nei giorni scorsi a intervistarmi e a conoscere i nostri centenari. Voglio che il paese sia legato a cose importanti come questa e agirò con ancora più forza per il rilancio della mia comunità". Qualche ora fa i due amministratori hanno sporto denuncia alla stazione dei Carabinieri del paese. "Perdasdefogu non merita questo, siamo un paese civile abituato agli scontri democratici in tutte le competizioni elettorali - è il commento del primo cittadino Chillotti - E' il gesto di qualche cretino che getta nel fango non me ma la comunità e che non scalfisce per niente la nostra determinazione ad anadare avanti. Solo mi dispiace che anziché recarmi alla casa di riposo dai nostri anziani come avevo previsto - conclude - debba fare la prima visita alla stazione dei carabinieri per denunciare questo atto ignobile".