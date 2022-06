Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, tre giovani tra i 19 e i 21 anni sono usciti fuori strada a Nuoro, precipitando in un dirupo con l'auto, dopo aver sfondato una ringhiera. L'incidente è avvenuto in via Mannironi. I ragazzi sono stati soccorsi da vigili del fuoco e dal personale del 118 e trasportati all'ospedale san francesco. Sul posto per gli accertamenti anche agenti della Polizia.