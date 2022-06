Covid, ancora una vittima: è un uomo di 80 anni. 939 i nuovi casi di positività

E' un uomo di 80 anni residente nella città metropolitana di Cagliari l'ultima vittima del Covid in Sardegna. Secondo il bollettino regionale aggiornato, nell'Isola si registrano 939 nuovi casi di positività, sulla base di 4120 tamponi. Resta invariato, a quota 7, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre aumentano di 3 unità i posti letto occupati in area medica, 92 in totale. In crescita (+ 788) anche il numero delle persone costrette all'isolamento domiciliare, 14.320 in tutto.