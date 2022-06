Covid: balzo dei contagi, oltre 1.700 in 24 ore

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GIU - Quasi quadruplicati in 24 ore i contagi da Covid in Sardegna. Un balzo che porta i nuovi casi accertati a quota 1.740 (+ 1.292), di cui 1.623 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.410 tamponi per un tasso di positività che scende dal 32,6 al 27,1 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (- 1), quelli in area medica 105 (+ 4). Aumentano i casi di isolamento domiciliare, in tutto 11.659 (+ 577). Si registrano 3 nuovi decessi: una donna di 91 anni e un uomo di 92 residenti nella Città Metropolitana di Cagliari e un uomo di 84 residente nella provincia di Sassari. (ANSA).