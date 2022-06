Covid, contagi triplicati in 24 ore

In Sardegna sono 3.566 i nuovi casi confermati di positività al Covid, di cui 3.328 diagnosticati con test antigenico.Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.856 tamponi, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione, che segnala altri tre decessi. Nell'Oristanese sono morti due uomini di 68 e 77 anni e una donna di 82. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8, uno in più rispetto a ieri, mentre quelli in area medica sono 122, tre in meno.Sono 22.768 le persone in isolamento domiciliare, 1.916 in più rispetto a ieri.