Sono 868 i casi di positività al coronavirus confermati in Sardegna nelle ultime 24 ore, quasi tutti grazie a tamponi rapidi. In totale, sono 1480 test eseguiti. Si registrano 2 decessi: un uomo di 81 e una donna di 83 anni, residenti nella provincia di Oristano. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, come ieri. Quelli in area medica sono 125: l'aumento è di 19 unità. 20852 i casi di isolamento domiciliare.