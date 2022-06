Crolla un tetto nelle campagne di Sanluri, grave un 59enne

Intorno alle 11 in un'azienda agricola di Sanluri Stato un operaio di 45 anni è rimasto schiacciato in seguito al crollo di un tetto in eternit. L'incidente è avvenuto mentre era in corso la raccolta di rotoballe di fieno, da immagazzinare in un apposito spazio al coperto. La procedura di scarico prevedeva il passaggio su un tetto di eternit che, a un certo punto, ha ceduto, travolgendo due operai: un 59enne ed un 45enne del luogo. Ad avere la peggio il primo, rimasto schiacciato dal materiale che stava spostando. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni, in codice rosso, con elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire le cause dell'incidente.