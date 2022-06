Elisabetta Canalis, messaggio d'amore per la Sardegna

Elisabetta canalis è tornata in Sardegna dopo la vittoria nel suo primo incontro di kickboxing. La prima tappa è stata Alghero. La showgirl ha postato una bella foto, sul suo profilo Instagram, che la ritrae nel centro storico della cittadina catalana. La famiglia dell'ex velina da anni possiede una casa nel centro di Alghero, non lontano dai bastioni. Ma prima di tornare negli Stati Uniti, come di consueto, Elisabetta Canalis farà sicuramente un salto anche a Tresnuraghes, paese natale del padre, scomparso pochi anni fa. E non mancherà una visita a Bosa, scelta spesso per i suoi rinomati ristoranti.