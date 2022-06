Fallimento Geovillage, nuovo arresto per Docche

Con l'accusa di bancarotta fraudolenta pluriaggravata, falsi in bilancio aggravati e omessi versamenti di ritenute d'acconto, la Guardia di Finanza di Olbia ha arrestato di nuovo Gavino Docche, amministratore di fatto e di diritto del Geovillage di Olbia. Al centro delle indagini, coordinate dal procuratore di Tempio Gregorio Capasso, le quattro società che si sono occupate della progettazione, realizzazione e gestione del Geovillage, fallite una dopo l'altra: la Geocostruzioni S.r.l., nel 2012; la Geogramma S.r.l., nel 2014; la Sviluppo Olbia S.p.A. (già Geocenter e poi Geovillage SpA), nel 2016; infine la Real Effegi S.r.l., stessa sorte nel 2021.

"Significativa è la sequenza temporale dei fallimenti", afferma in una nota il procuratore Capasso. Le quattro società, spiega, "erano strettamente collegate tra loro e detenevano partecipazioni reciproche". Un ''gruppo'' caratterizzato “da frequenti e diretti rapporti commerciali e finanziari incrociati”, tutte amministrate da Docche e dai suoi parenti o collaboratori.

Le strutture del Geovillage, dall'hotel agli impianti sportivi, sono state realizzate tra il 2001 e il 2008. Il valore immobiliare complessivo era stato stimato in circa 97 milioni di euro. Ma il debito complessivo accumulato dalle società che si sono susseguite nella sua gestione è pari ad oltre 158.000.000 di Euro, "di cui oltre 43.000.000 in danno dell'Erario e degli Enti previdenziali", specifica la procura. Le indagini avrebbero individuato “una serie di bancarotte fraudolente pluriaggravate, falsi in bilancio aggravati e omessi versamenti di ritenute d'acconto, previdenziali ed assistenziali per considerevoli importi”, che hanno determinato, spiega Capasso, "il dissesto e il fallimento delle società ''incriminate''".