Festival internazionale dell'archeologia, il Sinis e la Marmilla in vetrina

Sette appuntamenti in 5 diversi siti per il primo festival internazionale di archeologia organizzato dalla Fondazione Mont'e Prama in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione, Fondazione di Sardegna e Fondazione Barumini Sistema Cultura. L'evento, al via martedi, culminerà sabato 2 luglio a Tharros con la premiazione di Piero Angela.

I direttori dei musei di Berlino, Salonicco, Barcellona e Parigi parteciperanno al convegno internazionale dedicato alla Sardegna megalitica con gli interventi di Paolo Giulierini, direttore del man di napoli, Barbara Faedda, direttrice dell'Italian Academy alla Columbia University e Francesco Muscolino del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari.