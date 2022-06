Fiamme nella notte a Sant'Elia

E' stata una notte di lavoro per i vigili del fuoco a Cagliari. Le squadre sono state impegnate su diversi incendi di sterpaglie e masserizie nel quartiere di Sant'Elia.

Il primo intervento ha interessato un'area periferica, nelle vicinanze di viale Salvatore Ferrara. Un altro rogo si è sviluppato non lontano da alcuni palazzi di via Vespucci. Infine le autopompe sono dovute intervenire per spegnere le fiamme all'interno di un'area tra le palazzine di via Utzeri e via Schiavazzi. Per tutti gli interventi sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause dei roghi.

Guarda il video dell'intervento.