Forestas: salta la trattativa, sciopero più vicino

Accordo saltato tra Forestas e sindacati dei lavoratori. E il rischio sciopero, con la campagna antincendio avviata poche settimane fa, è sempre più reale. E' fallita anche la procedura di raffreddamento davanti alla Prefettura di Cagliari: saltata quindi la possibilità di un'intesa per scongiurare l'astensione dal lavoro dei dipendenti dell'Agenzia regionale. "Chiederemo un immediato incontro al presidente della Giunta e agli assessorati competenti - annunciano i rappresentanti di Uil-Fpl, Fesal e Clare - per lamentare l'incapacità di mediazione di un'amministrazione inadeguata, prima di definire la data per lo sciopero".

Pomo della discordia orario, sedi di lavoro e previsione di un indennizzo che ristori i dipendenti per l'utilizzo dei propri mezzi. "Ci siamo scontrati con una controparte indisponibile nel voler condividere un percorso ragionevole - denunciano le sigle - che consentisse il regolare svolgimento della campagna antincendio boschivo, attraverso la definizione di tutte le tipologie di orario di lavoro non comprese tra quelle standard previste dal Ccrl e ai fini del regolare pagamento delle maggiorazioni previste".