Furti in due negozi a Cagliari, nove denunce

I colpi messi a segno, tutti nella zona di Sant'Avendrace a Cagliari. Due i negozi svaligiati, merce per diecimila euro. Nove persone, italiane e straniere, di età compresa tra i 22 e i 49 anni, sono state denunciate dalla polizia per furto e ricettazione. Gli agenti della squadra Volante sono intervenuti dopo le segnalazioni ricevute dai titolari di un negozio di autoricambi e una rivendita di cosmetici e attrezzature per parrucchieri.

L'attenzione degli agenti, con il supporto della Scientifica, si è concentrata sull'abitazione di una straniera dove in passato erano stati identificati personaggi noti alle forze dell'ordine. Nella palazzina i poliziotti hanno identificato sette persone e recuperato buona parte della refurtiva, altre due persone sono state rintracciate in un appartamento poco distante. Anche in questa casa è stata trovata una parte della merce rubata. Infine in un terreno vicino a uno dei negozi finiti nel mirino, è stato individuato un borsone con altri oggetti rubati.