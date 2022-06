Giornata di fuoco, 26 incendi

Giornata di grande lavoro nella lotta agli incendi con 26 roghi divampati in tutta l'isola e quasi 30 ettari di uliveti, pascoli e macchia mediterranea ridotti in cenere. In cinque casi è stato necessario l'arrivo degli elicotteri per le operazioni di spegnimento. Nelle campagne di Bottidda, nel Sassarese, in fumo circa 15 ettari di pascolo. 10 gli ettari percorsi dalle fiamme nelle campagne di Mores. Nel sud rogo vicino a Capoterra. Tra Villa d'Orri e Torre degli Ulivi le fiamme hanno lambito alcune abitazioni ma senza provocare danni.