Giro Donne: a Cagliari Faulkner è la prima maglia rosa

Le forti raffiche di vento e le temperature superiori ai 30 gradi hanno segnato la tappa inaugurale del Giro Donne che a Cagliari ha assegnato la prima maglia rosa alla statunitense Kristen Faulkner (Bikeexcange), vincitrice della cronometro nel circuito di 4,7 km ricavato lungo la spiaggia del Poetto. La ciclista Usa si è imposta col tempo di 5'43'' e per i successivi 90' nessuna è riuscita a fare meglio di lei. Il secondo posto è andato alla sua compagna di squadra Georgia Baker, a 3''68, mentre al terzo si è classificata la campionessa iridata Elisa Balsamo, a 5''50. Tra le altre azzurre, ha chiuso quinta Elisa Longo Borghini, con 9''15 di ritardo che potrebbe limare già nelle prossime due tappe in Sardegna. Dopo Cagliari si prosegue lungo la costa orientale, domani con una tappa ondulata di 106,6 km da Villasimius a Tortolì. Sabato tappa per velociste lunga 113.4 km da Dorgali a Olbia. Domenica ci sarà il primo riposo e il trasferimento nella Penisola.