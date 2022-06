I dipendenti Forestas pronti a scioperare il 12 luglio

La data dello sciopero è già fissata: il 12 luglio, in piena campagna antincendi. I dipendenti dell'agenzia regionale Forestas sono pronti a innalzare il livello dello scontro della loro vertenza, ma prima i sindacati chiedono l'intervento della Giunta. Inutili finora i tentativi di evitare la protesta: l'ultima possibilità di trovare una soluzione è fallita al tavolo della Prefettura di Cagliari. "Fallimento - denunciano i sindacati Uil Fpl, Fesal e Clares - causato dalla indisponibilità dei dirigenti di Forestas a definire l'accordo in materia di orario e di individuazione delle sedi di lavoro". In ballo anche l'indennizzo che ristori i dipendenti per l'utilizzo dei propri mezzi per svolgere le attività assegnate.