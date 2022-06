Il processo per l'omicidio di Antonio Fara, in aula proiettati i video dei vicini di casa

A Sassari il processo per l'omicidio di Antonio Fara, 47 anni, ucciso il 23 aprile dell'anno scorso. L'imputato Claudio Dettori assiste all'udienza, seduto a fianco del suo nuovo legale, il settimo, l’avvocato Bruno Conti nominato d’ufficio lunedì scorso. La prima a testimoniare è stata la sua socia e collega Anna Ghisu. Ha confermato la quantità di denaro in contanti della cassa dal bar di Piazza Rosario che aveva lasciato ad Antonio Fara: una parte sarebbe stata ritrovata in possesso dell’imputato dopo la scoperta del cadavere.

Sono state quindi acquisite e visionate in aula le immagini filmate dagli impianti di videosorveglianza dei vicini di casa della vittima, che da circa un mese ospitava Dettori. Si vede una persona riconducibile all'imputato entrare e uscire dall'appartamento anche la sera in cui è avvenuto l’omicidio, e distruggere con tre colpi di pietra una telecamera in vista. Le ha illustrate il secondo testimone, il luogotenente dei carabinieri di Sassari Francesco Testoni. Poi il maresciallo Magnani dei Ris di Cagliari, che ha accertato la presenza di tracce ematiche di entrambi gli uomini sia nel martello che sarebbe stato utilizzato per uccidere la vittima che sui guanti utilizzati per impugnarlo.