Impennata di contagi, Cagliari e Sud Sardegna prime province in Italia per incidenza

La provincia di Cagliari e quella del Sud Sardegna sono in testa alla classifica nazionale sull'incidenza del virus. Nel capoluogo si registrano, secondo il report settimanale della fondazione Gimbe, 1143 casi per 100mila abitanti. Seconda la provincia del Sud Sardegna con 998 casi su 100mila persone. Il monitoraggio indipendente rileva nella settimana tra il 22 e il 28 giugno, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi di oltre il 50% in Italia (384.093 vs 255.442). In crescita anche i decessi (+16,3%). In salita i casi attualmente positivi (+28,9%), le persone in isolamento domiciliare (+29%), i ricoveri con sintomi (+25,7%) e le terapie intensive (+15%).