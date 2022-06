Incendi: domani pericolo alto in metà Sardegna

Oltre all'allerta per le alte temperature, da domani, martedì 28 giugno, scatta in Sardegna il pericolo incendi. La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo alto - codice arancione - che tra sud e nord dell'isola interessa circa il 50% del territorio, dal Cagliaritano e Medio Campidano alla Gallura. Codice giallo (pericolo medio), invece, nella restante parte della Sardegna. Nel pericolo alto, si legge nel bollettino, "le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".